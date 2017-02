Un oficial american acuza ca un avion militar rus s-a apropiat periculos de un distrugator al Marinei SUA in Marea Neagra

Potrivit primelor informatii, acest incident catalogat drept ”neprofesionist si periculos” a avut loc in ziua de 10 februarie, transmite Reuters.

Capitanul Danny Hernandez, purtator de cuvant la Comandamentul SUA din Europa (EUCO, a explicat ca au existat trei incidente separate in care un avion rus s-a apropiat de distrugatorul USS Porter.

Russian jets in 'unsafe' encounters with destroyer: U.S. official https://t.co/ZprXQ4VXpt pic.twitter.com/dfxnyMfRpY