Un om a murit, iar 12 au fost raniti in urma unei explozii produse intr-un spital din Texas

Deflagratia a spart geamurile spitalului aflat in constructie. 12 dintre pacienti au fost evacuati din cladire si transportati in alta institutie medicala. Deocamdata nu se stie daca persoana care a decedat era internata in spital, ori era angajat acolo.

Potrivit unor surse, a explodat un generator instalat in imobil. Pompierii si salvatorii au fost mobilizati la fata locului.