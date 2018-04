Un om a murit si sapte au fost raniti, intr-un accident aviatic produs in Statele Unite. Motorul unui avion plin cu pasageri a explodat in aer - VIDEO

Aeronava companiei Southwest Airlines a decolat de pe un aeroport din New York si urma sa ajunga in Dallas, Texas.

Problema tehnica a fost raportata la ora 11 si 13 minute, iar avionul a aterizat 14 minute mai tarziu, conform informatiilor oficiale. Pasagerii au declarat ca au auzit o explozie dupa ce aeronava cu 149 de pasageri la bord a urcat pana la circa 10.000 de metri altitudine. Atunci, a explodat motorul stang al aparatului de zbor.

A urmat o a doua explozie, iar cabina s-a depresurizat. Mastile de oxigen au coborat, iar pasagerii cuprinsi de panica au transmis celor dragi si pe retelele de socializare mesaje in care au scris ca traiau ultimele clipe din viata.

In fotografiile publicate pe reteaua de socializare se pot observa motorul si fuselajul deteriorate, dar si lipsa unuia dintre geamuri.

Persoana care a decedat a fost grav ranita in momentul in care a fost partial trasa afara din avion dupa ce unul dintre geamuri a fost spulberat in urma depresurizarii cabinei. Femeia a fost tinuta si trasa inapoi in avion de ceilalti pasageri.

Alte sapte persoane au fost tratate pentru rani minore. Dupa cateva minute, pilotul a dus aeronava intr-o zona izolata pe o pista din Philadephia, unde pasagerii au fost debarcati.

Consiliul National de Securitate al Transporturilor a anuntat ca va fi trimisa o echipa in Philadelphia pentru a investiga incidentul de la bordul aeronavei.