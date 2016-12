Un om al strazii a avut parte de un cadou inedit de Craciun. Gestul facut de doua turiste pentru el - FOTO

Jimmy Fraser cersea pe George Street cand a fost abordat de Annis Lindkvist si de sora ei Emma care se ratacisera. Cei trei s-au imprietenit, au facut schimb de numere de telefon, apoi surorile s-au intors acasa in Sagmyra.

Barbatul in varsta de 54 de ani a declarat ca ulterior turistele l-au ajutat sa isi faca pasaport si i-au cumparat biletul de avion pentru a petrece impreuna Craciunul.

Fraser, care s-a mutat in Edinburgh in urma cu 13 ani din Lanark dupa ce a ramas fara casa in urma unui divort, a spus ca excursia a fost ca un vis. "Este ciudat, stiu. Cerseam pe George Street, iar aceste doua femei au venit la mine si la scurt timp m-am trezit in Suedia", a declarat fostul agent de securitate, tata a doi copii.

"Oamenii iti fac tot timpul promisiuni pe strada, dar acestea nu se materializeaza niciodata", a mai spus scotianul care a recunoscut ca a fost sfatuit de cunoscuti sa nu plece in calatorie pentru ca ar putea pati ceva rau. El a acceptat, totusi, pentru era o ocazie "unica". "In avion am fost atat de emotionat si m-am tot intrebat daca ele ma vor astepta sau daca voi fi impuscat. In schimb, a fost o experienta frumoasa, iar familia a fost magnifica", a declarat el adaugand ca si-ar dori ca mai multa lume sa fie la fel de "minunata, buna si generoasa".

Fraser s-a aflat in Suedia intre 21 si 27 decembrie si a fost dus la un meci de hochei, la pietele de sarbatori, la slujba de Craciun si a petrecut alaturi de membrii familiei Lindkvist, de prietenii si de colegii acestora.

Annis Lindkvist, in varsta de 37 de ani, locuieste impreuna cu sotul ei, Daniel, si cu cei trei copii ai lor. Ea lucreaza intr-un azil pentru persoanele diagnosticate cu dementa. Aceasta a declarat ca in momentul in care Fraser s-a intors in Scotia mama ei a plans, iar de atunci copiii o intreaba mereu cand se va intoarce barbatul. "Donam bani in fiecare luna, dar n-am facut niciodata ceva similar. Au fost prieteni si unele rude care au crezut ca sunt nebuna, dar eu i-am deschis casa si i-am spus ca tot ce e al nostru e si al lui", a spus suedeza care a recunoscut totusi ca a avut unele indoieli, insa si-a ascultat instinctul care i-a spus ca barbatul este un om bun.

Lindkvist l-a invitat pe Fraser inapoi in Suedia de Paste si a declarat ca acesta a devenit "un membru al familiei".