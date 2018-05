Un om de stiinta australian s-a sincucis asistat la varsta de 104 ani. Barbatul a fost eutanasiat in Elvetia dupa ce tara sa a refuzat sa o faca: suferea de o boala grava - VIDEO

Cu o zi inainte de a se sinucide, intr-o conferinta de presa, intrebat ce muzica ar vrea sa asculte in ultimele momente, el a mentionat Simfonia a 9-a de Beethoven si a interpretat un fragment din Oda Bucuriei. Om de stiinta cu o bogata activitate academica, in special in domeniul botanicii si ecologiei, David Goodall suferea de o boala grava, care il facea dependent de un insotitor. Nu era, totusi, un bolnav in stadiul terminal, dar s-a hotarat sa-si incheie socotelile cu viata. Acum cateva zile savantul spunea ca nu se mai putea bucura de viata.

David GOODALL, OM DE STIINTA: “Abilitatile mele au scazut mult in ultimii doi ani, iar vederea s-a inrautatit in ultimii cinci ani. Nu mai vreau sa continui aceasta viata. Sunt fericit ca mi s-a dat ocazia sa-i pun capat maine.”

Australianul a fost insotit in calatoria sa de o prietena - reprezentanta unui grup care militeaza pentru dreptul oamenilor de a se stinge in mod voluntar. Inainte de a muri, fiindu-i injectata o substanta letala, Goodall si-a luat ramas bun de la familie.

David GOODALL, OM DE STIINTA: “Am reusit sa-mi iau ramas bun de la rude. Sunt bine. Imi pare rau ca sunt nevoit sa le zic adio membrilor familiei mele de aici din Bordeaux, dar asta este.”

Eutanasierea este ilegala in Australia, dar nu si in Elvetia, unde pot primi asistenta pentru incheierea voluntara a vietii inclusiv persoane din strainatate. Presa straina scrie ca omul de stiinta ar fi incercat sa-si puna capat zilelor la inceputul anului, in timp ce era acasa, insa nu a putut.