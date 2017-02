Un opozant al lui Putin se zbate intre viata si moarte, dupa ce ar fi fost otravit. Sotia da vina pe presedintele rus

Vladimir Kara-Murza a ajuns in stare critica si a stat aproape o saptamana, in coma indusa, dupa ce ar fi inghitit o substanta toxica necunoscuta.

Este pentru a doua oara, in acesta situatie, iar apropiatii sunt convinsi ca toata vina o poarta presedintele Putin.

Vladimir Kara-Murza a ajuns de urgenta la un spital din Moscova, dupa ce organele au inceput sa ii cedeze unul dupa altul. Analizele au aratat ca are in sange o toxina de origine necunoscuta.

Ivam Watson, corepondent CNN: Care este diagnosticul oficial al sotului dumneavoastraa"

Evghenia Kara-Murza, sotia lui Kara-Murza: Intoxicatie acuta cu o substanta necunoscuta Ivam Watson, corepondent CNN: Ce crezi ca inseamna astaa" Evghenia Kara-Murza: Cred ca a fost otravit."

Pentru a afla adevarul Evghenia Kara-Murza a trimis probe cu sangele sotului ei si unor laboratoare din Israel si Franta.

Kara-Murza are 35 de ani si este liderul factiunii de opozitie Rusia Deschisa. In urma cu 2 ani, a reusit sa invinga o intoxicatie similara, insa a ramas cu sechele si se deplaseaza in baston.

Vladimir Kara-Murza, opozant rus: "Este periculos sa te opui regimului lui Vladimir Putin. Este o activitate periculoasa sa faci parte din opozitia rusa. Sunt riscuri pe care le cunoastem si pe care le acceptam."

Iar semnalele primite erau cat se poate de clare. Liderul cecen Ramzan Kadarov, un sustinator al lui Putin, a postat pe Instagram un clip in care Kara-Murza apare in bataia pustii unui lunetist.

Evghenia Kara-Murza: "Rusia a devenit o tara in care opozantii pot fi intimidati, amenintati, arestati, impuscati sau otraviti."

Kremlinul a catalogat acuzatiile ca fiind pure nascociri. Purtatorul de cuvant al presedintelui rus a spus raspicat ca nu exista absolut nicio legatura intre Vladimir Putin si misterioasa boala a opozantului sau.

Kara-Murza venise la Moscova pentru a promova un documentar despre moartea prietenului sau, Boris Nemtov, un alt critic de marca al presedintelui Putin, impuscat mortal chiar langa Kremlin, in februarie, 2015. I s-a facut rau chiar in ziua in care trebuia sa se intoarca in Statele Unite, unde era stabilit de mai multi ani alaturi de sotie si de cei trei copii.