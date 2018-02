Un oras din Italia a imbracat straie de sarbatoare. Acolo a inceput Carnavalul de Satira, care i-a avut in prim plan pe marii politicieni ai lumii - VIDEO

Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un a fost una dintre vedetele paradei de la Viareggio. O statuie a dictatorului, cu ochi luminosi si avand in mana o racheta, a plutit deasupra multimii, in timp ce sute de oameni dansau pe o melodie vesela, dar care are in refren cuvantul bomba. Si acest car alegoric, incomjurat de soareci a atras atentia turistilor.

"Carul e despre stiri false. Soareci din fata lui reprezinta oamenii, care se i-au dupa stirile false, nestiind daca sunt adevarate sau nu."

Satira politica sta la baza carnavalului, iar localnicii nu au uitat nici de politicienii lor, asa ca si Silvio Berlusconi a fost zarit la petrecere. 14 figurine cu dimensiuni intre 14 si 20 de metri au defilat prin tot orasul, urmand ca sambata, in ultima zi a carnavalului sa fie aleasa castigatoarea.

Si la Torres Vedras, localitate aflata la 50 de kilometri de Lisabona, tot liderii mondiali au fost tinta ironiilor. Donald Trump a fost infatisat asezat pe o toaleta de forma planetei Pamant, urmat de un sobolan cu fata lui Kim Jong-Un. Fotbalistii Cristiano Ronaldo, Lionel Messi si Neymar sunt infatisati fugind de plata impozitelor.

"Este unic, cu exceptia muzicii, care e influentata de cea braziliana, totul e cat se poate de portughez, e ceea ce avem mai bun."

Zeci de mii de oameni au venit sa vada carnavalul, care ieri s-a incheiat oficial.