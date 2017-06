Un pasager al unui zbor Turkish Airlines, banuit ca ar fi soliciant de azil, a fost palmuit si scos plangand din avion

Incidentul a avut loc sambata la bordul unei aeronave a companiei Turkish Airlines.

Ahtzaz Ali este unul dintre pasagerii zborului. Barbatul este manager in Birmingham, insa calatoreste in Siria pentru a oferi ajutor refugiatilor. Barbatul a filmat intregul incident.

Din imagini se poate distinge un barbat care este plesnit si izbit cu capul de un perete.

Ahtzaz Ali sustine ca victima pare a fi fost un solicitant de azil. "La bordul avionului era un barbat care parea foarte suparat, insa nu a fost violent cu echipajul sau cu ceilalti pasageri", sustine martorul.

"La un moment dat, cineva care parea sa fie un ofiter de la imigrari a sosit la bordul avionului si a inceput sa-l abuzeze fizic pe barbat, plesnindu-l si impingandu-l, in timp ce acesta plangea si tipa ca nu va fi in siguranta daca se va intoarce in Afganistan", adauga martorul.

In cele din urma, ofiterii l-au coborat din avion. "Dupa ce a fost dat jos din avion, calatoria a fost una suparatoare, iar multi pasageri plangeau, fiind in mod vizibil deranjati de ceea ce au vazut. A fost o incalcare a Drepturilor Omului si un soc sa vezi pe cineva ca este astfel tratat", conchide Ali.

Referitor la cele intamplate, purtatorul de cuvant nu s-a pronuntat asupra acestui caz, insa a adaugat: "Daca oamenii se afla pe teritoriul tarii noastre in mod ilegal si refuza sa coboare, atunci vom lua masuri. Desi este regretabil faptul ca unii oameni devin violenti atunci cand urmeaza sa fie evacuati, noi facem tot posibilul pentru a incerca sa minimalizam orice impact potential asupra celorlalti pasageri. Orice utilizare a fortei trebuie sa fie pe deplin justificata si proportionala cu fapta, fiind folosita ca o ultima solutie", a declarat reprezentantul.