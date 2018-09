Un peste de 71 de kilograme - noul record european la crap. Pestele a fost capturat zilele trecute intr-o balta de langa Bucuresti - VIDEO

Vlad PARFENE, ORGANIZATOR CONCURSURI DE PESCUIT:”L-am cantarit de fata cu toti pescarii si cantarea 71 de kg in cap.”

Pescarii spun ca o astfel de captura nu a mai fost vazuta in Europa.

Vlad PARFENE, ORGANIZATOR CONCURSURI DE PESCUIT:”Este un record cel putin in Europa. Din momentul in care a intepat pestele si până când a ajuns in saltea, a durat 2 ore si 10 minute.”

Barbatul a reusit sa prinda pestele cu o greutate de 71 de kilograme cu doar cateva zile pana la sfarsitul sezonului de pescuit. In timp ce amatorii incheie anul pescaresc cu o petrecere, profesionistii promit sa ramana la undita pana pe 30 decembrie.