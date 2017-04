Un pictor din Rusia deseneaza pe masinile care nu au mai trecut demult pe la spalatorie si sunt acoperite de un strat consistent de praf - VIDEO

Nikita Golubev merge pe strazile Moscovei in cautarea masinilor acoperite de un strat generos de praf, pe care sa isi creeze operele.

Nikita GOLUBEV, ARTIST ”Maşina trebuie să fie acoperită cu un strat uscat. Şi, este de dorit să fie albă, ca să existe contrast.”

Pe usile din spate ale acestui camion parcat a desenat mai multi porumbei uriasi. Tot de ce are nevoie este o perie si o manusa.

Nikita GOLUBEV, ARTIST ”Toţi am desenat pe maşini murdare când eram copii. Atât de multă murdărie cât este la Moscova cred că nu mai este nicăieri. De aceea am decis să dezvolt această idee.”

Tanarul a desenat numeroase automobile pe care le-a gasit parcate pe strazile din capitala Rusiei. Cele mai multe dintre creatiile sale pot fi admirate in cartierul unde locuieste. Pana la prima ploaie, bineinteles. Aristul are grija sa isi imortalizeze operele in fotografii. Cele mai multe sunt postate apoi pe retelele de socializare, unde a strans zeci de mii de admiratori. Deocamdat nici un sofer nu s-a aratat deranjat de picturile sale.