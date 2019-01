Un pilot din Franta a fost declarat erou pe retelele de socializare dupa ce a facut o manevra care a uimit o lume intreaga - VIDEO

Un pilot din Franta a fost declarat erou pe retelele de socializare dupa ce a facut o manevra care a uimit o lume intreaga. In timpul unei operatiuni de salvare in munti, acesta a infipt aparatul de zbor cu partea din fata in zapada asa incat colegii sai sa poata cobora. Este o arta, au strigat in cor internautii, in timp ce pilotul spune ca nu e decat o manevra obisnuita.