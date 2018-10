Un pod rutier s-a prabusit in Rusia. Un autoturism si un TIR au fost grav avariate, iar un om a murit - VIDEO

Icidentul s-a produs azi in tinutul Primorie, din estul Rusiei. Podul s-a prabusit in timp ce un camion si un autoturism il traversau, ambele vehicule deplasandu-se in aceeasi directie. In momentul prabusirii, remorca TIR-ului s-a desprins si a zdrobit masina aflata in spate. Soferul de la volan a murit, iar conducatorul camionului nu a avut de suferit.

Oleg KOJEMIAKO, GUVERNATOR INTERIMAR AL TINUTULUI PRIMORIE: “Potrivit datelor preliminare a murit o persoana, informatiile se verifica.”

La fata locului s-au deplasat echipe de salvatori, dar si unii oficiali din regiune. Oamenii legii au deschis o ancheta, iar cauza tragediei inca nu se cunoaste. In fata podului era amplasat un semn de circulatie, care interzicea unui vehicul mai greu de 20 de tone sa circule acolo. Greutatea TIR-ului cu incarcatura, implicat in accident, ar fidubla.