Un pod s-a prabusit subit peste o masina a politiei italiene. Ce s-a intamplat cu agentii aflati in autoturism - VIDEO

Din fericire, intreaga incarcatura de beton a lovit autoturismul in timp ce acesta era parcat si nimeni nu se afla inauntrul sau. Desi nu se cunoaste motivul prabusirii, zona unde s-a produs incidentul a fost preluata de catre pompieri, iar traficul a fost restrictionat, potrivit repubblica.it

Conform celor doi supravietuitori, aceastia au auzit un zgomot puternic si au avut timp sa se adaposteasca. Cei doi agenti, Vincenzo Matera, in varsta de 25 de ani, si Giuseppe Marcigliano, in varsta de 55 de ani, au declarat: "Am sosit cu o jumatate de ora inainte sa aiba loc incidentul, cand au auzit ca podul s-a surpat. Cateva momente mai tarziu, totul s-a prabusit. A fost un miracol ca am scapat".

In urma acestui incident, cei doi au primit ingriji medicale, fiind in stare de soc.