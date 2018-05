Un politician rus a fost gasit impuscat in cap in apartamentul sau din Moscova

Anchetatorii presupun ca ar fi vorba despre un suicid, deoarece ar fi gasit o scrisoare de adio in locuinta barbatului, care a fost in trecut seful unei banci mari din Rusia. El avea 50 de ani si si-ar fi pus capat zilelor din cauza datoriilor pe care le avea, scrie presa rusa. La inceputul acestei luni, barbatul ar fi falimentat, iar zilele trecute a pierdut un proces, in urma caruia a ramas fara 50 de milioane de ruble rusesti.