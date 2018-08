Un politist a fost ranit in centrul Moscovei, dupa ce a fost impuscat de un barbat care trecea pe langa el - VIDEO

Atacul a fost efectuat cu o arma pneumatica iar politistii au ripostat. In rezultat un om al legii a fost ranit in picior iar agresorul a fost ranit si a decedat ulterior in spital. El era originar din Republica Kabardino-Balkaria situata in sud-vestul Rusiei si s-a dovedit a fi sub influenta drogurilor.

Fortele de ordine vizate de atac fac parte dintr-un regiment special insarcinat cu paza misiunilor diplomatice straine din Rusia.