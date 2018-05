Un politist din Erevan l-a ucis pe un coleg de-al sau si pe un paznic, in timp ce incerca sa jefuiasca o banca. Barbatul a reusit sa iasa din cladire cu banii, insa nu a fugit departe cu ei - VIDEO

In jurul orei 14, politia a fost anuntata ca un barbat a dat buzna in banca, fiind inarmat cu un pistol, un cutit si o grenada. Individul a tras in cei doi paznici de la intrare si a furat un sac cu bani.

Oamenii legii au actionat operativ si l-au surprins pe individ in momentul in care acesta iesea din cladire. Hotul a deschis focul asupra agentilor, ranindu-l pe unul dintre ei si a incercat sa fuga. Nu a reusit insa, el fiind prins la catva metri distanta de un alt echipaj de politie.

Politia l-au pus la pamant pe suspect, imprastiind banii furati de acesta pe asfalt. In imagini se poate vedea ca barbatul are o rana la cap, fiind plin de sange, insa nu este clar cum s-a ales cu ea. In timp ce hotul era la pamant cu mainile legate la spate, un trecator a incercat sa-l loveasca.

Imediat la fata locului au venit mai multe ambulante care au preluat persoanele ranite. Pentru unul dintre paznicii bancii insa era prea tarziu. El s-a stins pana la sosirea medicilor. Politistul si celalat paznic au fost dusi la spital.

La scurt timp, in reanimare a murit si omul legii, care a lasat orfani doi copii. Hotul s-a dovedit a fi politist si el.

Potrivit presei armene, barbatul activa in cadrul politiei rutiere din Erevan si era sef de sectie la centrul de monitorizare video al traficului rutier. In prezent suspectul se afla in custodia oamenilor legii, care incearca sa afle motivul actiunilor acestuia.