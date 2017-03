Un politist din Nigeria, surprins dansand ca un adevarat profesionist, in timp ce se afla la munca: Dirija traficul rutier pe fundalul melodiilor lui Michael Jackson - VIDEO

Acesta este Umar Abubakar, din Nigeria. Spune ca intr-o zi a decis sa renunte la miscarile plictisitoare folosite de agentii de patrulare in traficul rutier. Fiind fan a lui Michael Jackson, barbatul nu a stat mult pe ganduri si a aparut in fata soferilor in pasi de dans.

"Toţi îmi spun MJ Traffic. Sunt ofiţer în Departamentul de Trafic Rutier.”

La inceput, soferii au ramas masca cand l-au vazut pe politist. Apoi, spune barbatul, ei s-au obisnuit, iar multi se opresc sa faca poze cu el. In asa fel, Umar a ajuns si pe retelele de socializare.

“Îi fac pe oameni să zâmbească, să fie fericiţi. Ei uită despre criză, despre ce se întâmplă în jur.”

Era preocupat de dans inca din adolescenta insa a fost nevoit sa-si gaseasca un loc de munca, asa ca a devenit politist. Totusi, pasiunea pentru miscare si muzica a ramas. Acum, Umar a ajuns in atentia presei straine si a devenit cunoscut nu doar in orasul unde s-a nascut.