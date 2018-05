Un polonez care a incercat sa se sinucida intr-o piscina din SUA a dat in judecata politistii si salvamarii care nu au intervenit la timp. Incidentul a fost filmat si va servi drept proba in dosar - VIDEO

“-Sta cam mult sub apa, ar trebui sa-l scoata. Ei nu misca nici macar un deget.”

Tanarul in varsta de 23 de ani, a incercat sa se inece in piscina la care lucra, din orasul Fairfax din Virginia, in urma cu 2 ani. Acesta nu stia ca sufera de o boala psihica si a avut o criza in timpul orelor de lucru. Pentru ca politistilor li s-a parut ca barbatul ar putea fi agresiv, toti oamenii care se aflau acolo au fost evacuati, iar polonezul a fost lasat sa faca ce vrea. La un moment dat barbatul a intrat in apa si s-a scufundat.

Chiar si asa, oamenii legii nu au intervenit pana cand au vazut ca barbatul nu se mai misca si nu respira. In imagini ei pot fi vazuti cum se plimba relaxati in jurul bazinului. Abia dupa 2 minute si jumatate politistii le-au dat voie salvamarilor sa-l scoata din apa.

“-Cel mai probabil, s-a inecat deja, ajutati-l! S-a invinetit. -Hei, uitati-va la fata lui, este vanata! -De ce a durat atata?”

Barbatul a fost resuscitat cu ajutorul unui debrifilator, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. Acesta a fost diagnosticat cu tulburare bipolara dupa incident, fiind internat timp de 6 zile la psihiatrie ulterior.

El spune ca a avut de platit o factura medicala de peste 100.000 de dolari dupa incident, iar avocatul sau spune ca politistii l-ar fi putut impiedica pe clientul sau sa intre in piscina si trebuiau sa-l salveze mai repede. Cererea de chemare in judecata a fost depusa de barbat zilele trecute, iar o instanta locala urmeaza sa examineze cazul.