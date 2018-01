Un pompier din SUA a devenit erou, dupa ce a dat dovada de o viteza de reactie uimitoare: a prins un copil care a fost aruncat de la etajul 3 al unui bloc cuprins de flacari - VIDEO

Din imagini se vede cum blocul cu trei etaje arde ca o torta, in timp ce pompierii incearca sa evacueze persoanele din interior. La un moment dat, pe scara, coboara un barbat cu un copil in brate, insa vazand ca un salvator sta jos, iar flacarile sunt tot mai puternice arunca copilul in bratele acestuia.

Desi pare sa nu fie pregatit pentru asta, fara nici o ezitare, pompierul prinde copilul si fuge cu el, cat mai departe de incendiu. Presa straina scrie ca gestul disperat a fost facut chiar de catre tatal copilului pentru a-l scapa din apartamentul sau cuprins de flacari.

Totul s-a intamplat acum cateva zile intr-un oras din statul american Georgia. Potrivit presei americane, incendiul a fost extrem de violent. Panicati si disperati mai multi parinti si-au aruncat copiii in bratele salvatorilor, inclusiv bebelusi, momentele insa nu au fost filmate.

Cel putin 12 persoane au fost ranite in urma incendiului, iar printre acestea se numara si mai multi copii. Din fericire, nicio persoana nu a fost grav ranita, iar pompierii au reusit sa evacueze toti oamenii la timp.