Un pompier, gasit mort in urma unor inundatii abudente, care au facut prapad in sudul Spaniei. Camionul in care acesta se afla impreuna cu doi colegi, s-a rasturnat si a fost luat de ape

Un pompier a fost gasit mort in urma unor inundatii abudente, care au facut prapad ieri in sudul Spaniei. Camionul in care acesta se afla impreuna cu doi colegi, s-a rasturnat si a fost luat de ape. El nu a reusit sa se salveze, iar corpul sau neinsufletit a fost descoperit cateva ore mai tarziu.