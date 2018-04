Un portret gigant al lui Nelson Mandela, realizat din mii de paturi, crosetate in lumea intreaga a fost expus in curtea unei inchisori din Africa de Sud - VIDEO

Portretul este atat de mare incat de la nivelul solului este imposibil sa distingi figura lui Nelson Mandela, fiind alcatuit din zeci de mii de patrate din material in alb si negru, incadrate de tonurile multicolore ale drapelului tarii.

Confectionarea lucrarii a inceput in urma cu doi ani ca sa fie gata pana pe 18 iulie cand Nelson Mandela ar fi implinit 100 de ani. Paturile au fost aduse din toata lumea si au fost aranajate de detinuti.

Imaginea care prezinta chipul fostului presedinte sud-african se intinde pe o suprafata de 7 mii de metri patrati si este vizibila din spatiu.

Fostul presedintele al Africii de Sud a murit in 2013 la varsta de 95 de ani. Lider al luptei persoanelor de culoare impotriva regimului rasist care se straduia sa institutionalizeze segregatia in Africa de Sud, Mandela, el a petrecut 27 de ani in detentie, in perioada 1964-1990. Dincolo de gratiile celulei sale, populatia de culoare din Africa de Sud l-a transformat pe Mandela intr-un simbol al miscării de eliberare de sub apartheid.