Un prezentator tv a murit pe scena, in timpul unei transmisiuni in direct, dupa ce a suferit un atac de cord

Ahmad Ghaemi, vedeta tv din Iran, prezenta o ceremonie transmisa in direct de postul national iranian cand i s-a facut rau si a cazut inconstient, in mijlocul transmisiunii in direct.

Potrivit The Mirror, barbatul a fost declarat mort dupa cateva minute, vestea venind ca un fulger asupra familiei si admiratorilor sai.

Invitatii din platou au sarit sa-i acorde primul ajutor, pana la sosirea ambulantei. In ciuda eforturilor depuse, barbatul a murit in drum spre spital.

Filmarea incidentului cutremurator a fost postata pe internet.