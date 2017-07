Un primar francez a postat imagini bulversante cu migranti. Apel catre Macron: "Nu fiti nepasator! E inuman, nu mai suport"

Cu doar cateva ore inainte ca masurile sa fie anuntate, un primar francez l-a interpelat direct pe presedintele Macron, atasand fotografii bulversante care ilustreaza gravitatea problemei.

Convins ca o imagine face cat o mie de cuvinte, Damien Carême, primarul ecologist al localitatii Grande-Synthe, a postat pe Twitter fotografii tulburatoare cu migrantii pripasiti in padurea care tine de comuna lui.

Instantaneele surprind copii mici dormind ori jucandu-se pe pamantul jilav, printre gunoaie, la marginea padurii.

"Nu puteti ramane nepasator! Este inuman, nu mai suport. Sa restabilim umanitatea si demnitatea in Franta, acum si aici!", suna apelul deznadajduit adresat de Careme direct presedintelui Macron.

Un kurd refugiat din Irak traieste aici cu doi copii mici, de 10 zile zile.

"Nu avem saci de dormit, noaptea e frig", spune barbatul.

In nordul Frantei nu mai exista niciun centru de primire, dupa ce tabara de la Grande-Synthe a ars, iar "jungla" de la Calais a fost desfiintata.

Maya Konforti, voluntar: "In Lille, daca te duci la centrul pentru solicitantii de azil, ti se face programare peste 2 luni, dupa 2 luni te intorci acolo si ti se face programare la prefectura, deci mai stai o luna sub cerul liber. Daca ti-au luat amprentele in alta tara se declanseaza imediat procedura de retrimitere in tara respectiva."

Seful guvernului francez nu ascunde dificultatea dosarului.

Edouard Philippe, prim-ministru al Frantei: "Promisiuni poate face oricine. De altfel, s-a practicat asta in trecut. Dar eu n-am o bagheta magica. Este o problema foarte complicata si incerc s-o tratez cat mai serios. Franta nu se ridica la inaltimea propriei reputatii."

Edouard Philipe a anuntat crearea a 7.500 de locuri de cazare in urmatorii doi ani si, cel mai important, "reducerea considerabila a termenelor procedurii de solicitare a azilului" - de la 14 la 6 luni.

Asta presupune accelerarea termenelor de inregistrare, convocare la interviu si tratare a dosarelor la Oficiul francez pentru protectia refugiatilor si apatrizilor.