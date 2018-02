Un protest anti-fascist s-a incheiat violent in orasul italian Bologna. Sute de oameni au fost alungati de pe strazi cu tunuri de apa si gaze lacrimogene

Zece protestatari si doi politisti au fost raniti. Oamenii au iesit in strada pentru a protesta fata de gruparile radicale, in contextul in care la inceputul acestei luni, un barbat a deschis focul asupra a sase imigranti africani.

Manifestatia a inceput pasnica, insa ulterior s-a transformat intr-o bataie generala cu politistii.