Un pui de leu si-a gasit loc printre mii de papagali, insa nu de buna voie. Un contrabandist l-a ascuns pentru a-l scoate din Ucraina si a-l vinde in Turcia - VIDEO

Descoperirea a fost facut de granicerii ucraineni. Leul a fost ascuns intr-o cusca si pus in microbuzul in care erau transportati peste 2200 de papagali. Soferul avea documentele necesare doar pentru pasari. Astfel, puiul de leu, in varsta de o luna va ajunge la o gradina zoologica din Odesa.

Soferul se va alege cu o amenda.