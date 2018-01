Un pui de okapi, nascut recent intr-o gradina zoologica din Londra a fost botezat in cinstea logodnicei printului Harry, Meghan - VIDEO

Animalul, specie care seamana foarte mult cu o zebra insa este inrudita cu girafele, s-a nascut in luna decembrie la o gradina zoologica din Londra, iar de atunci a devenit vedeta, fiind expusa publicului imediat ce s-a putut tine pe picioare. Zilele trecute, adiminstratorii de la zoo au hotarat ca micuta trebuie sa aiba un nume si au decis sa-l numeasca Meghan, ca si pe logodnica printului Harry.

Astfel, acestia spun ca sarbatoresc cea mai asteptata nunta din acest an, care va avea loc pe 19 mai, dar si ca isi doresc ca oamenii sa stie ca aceasta specie se afla in pericol de mai multi ani si trebuie protejata. Okapi este un mamifer rumegator paricopitat care traieste in padurile ecuatoriale din Africa.

Datorita membrelor sale vargate, s-a crezut ca okapi sunt inrudite cu zebrele. In realitate, aceste animale se inrudesc cu girafele. Animalul are o inaltime de 3 ori mai mica decat girafa. Astazi, aproximativ 35,000 de exemplare traiesc in salbaticie.