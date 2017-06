Un rechin a semanat panica in Mallorca. Ce s-a intamplat dupa ce turistii l-au filmat in timp ce se zbatea pe o plaja

In cele din urma, turistii l-au filmat in timp ce se zbatea langa mal. In scurt timp, salvamarii au ridicat steagul rosu si au evacuat plaja.

Specialistii de la acvariul din Palma de Mallorca au reusit sa il captureze.

Rechinul avea o rana foarte grava la cap provocata cel mai probabil de un harpon si a fost eutanasiat.

Un rechin alb, lung de 2,7 metri a sarit in barca unui pescar australian: "Sangeram, eram socat, nu puteam sa cred"

