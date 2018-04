Un renumit festival din China s-a incheiat tragic. 17 participanti la o intrecere s-au inecat, dupa ce barcile in care se aflau s-au rasturnat - VIDEO

Este momentul in care una dintre barcile, numite “Dragon”, se rastoarna. Oamenii aflati la bord au ajuns in apa, iar presa straina scrie ca cei mai multi dintre ei nu purtau veste de salvare. Participantii au inceput sa se scufunde, iar multi s-au inecat.



Doua barci, care au fost aduse la competitie s-au rasturnat. Pe ele se aflau in jur de 60 de oameni. Incidentele s-au produs in zona unde se intalnesc doua brate ale raului si se produce un curent puternic. Anume din acest motiv, multi oameni pur si simplu nu au mai putut iesi din apa.

In total, 17 persoane si-au pierdut viata. Alti cateva au ajuns in stare grava la spital, iar medicii spun ca lupta pentru viata lor. 200 de salvatori au fost antrenati in interventia, ce a durat toata noaptea.

Competitia este foarte renumita in China si are loc in sudul tarii.