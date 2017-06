Un roman a fost arestat la Bruxelles, suspectat ca a rapit un copil. Ce a publicat barbatul pe retelele de socializare - FOTO/VIDEO

Copila, Jihane, a fost filmata de camerele de supraveghere duminica dupa-amiaza, in jurul orei locale 15 (16 ora Romaniei), insotita de romanul Aurel C, in apropierea de locuinta ei din Anderlecht.

Politia a publicat o fotografie cu suspectul si copila si i-a cerut presupusului rapitor sa se predea.

La aproximativ 20 de ore de la rapire, romanul a fost prins la iesirea din domiciliul sau din centrul Bruxelles-ului, impreuna cu fetita. Aceasta nu a fost ranita, dar este in stare de soc.

Romanul, care a publicat pe retelele de socializare zeci de fotografii si desene cu fete foarte tinere, se rasese, probabil pentru a nu fi recunoscut.

El a fost audiat de un judecator de instructie si sustine ca ar fi vrut, de fapt, «sa ajute copilul”. De asemenea, afirma ca a vrut sa mearga la sectia de politie, dupa ce a aflat ca Jihane este cautata. Ar fi asteptat, insa, ca fetita sa se trezeasca din somn, pentru a fi odihnita.

Potrivit Parchetului, declaratiile sale nu par sa indice probleme psihice.

Autoritatile l-au plasat in arest pentru rapire si sechestrare. El va comparea din nou in instanta in termen de cinci zile.

Politia a audiat-o si pe Jihane, dar detaliile sunt tinute secrete cel putin pana la finalizarea anchetei.

“Slava Domnului, comoara noastra este bine”, a scris familia micutei pe Facebook, publicand o fotografie cu copila inconjurata de rude, la spital.

Ea va ramane internata timp de cateva zile.

“Nu stim prea bine nici noi ce a indurat”, a spus tatal fetei pentru cotidianul Het Laatste Nieuws.

“Vorbeste foarte putin si nu mananca aproape nimic. Este evident ca omul a speriat-o. Dupa cateva ore am vazut o imbunatatire la ea, parea mai putin distanta”, a adaugat el.

Aurel C. nu are antecedente judiciare in Belgia, iar anchetatorii belgieni au luat legatura cu autoritatile romane pentru a stabili daca are cazier in tara de origine.