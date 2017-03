Un roman care a ucis un batran din Italia acum 13 ani a fost prins cu ajutorul Facebook. Ce a postat barbatul

Barbatul, in varsta de 47 de ani, a fost extradat apoi in Italia. Va fi judecat pentru ca, in timpul unui jaf, a ucis un pensionar italian in varsta de 87 de ani.

Culmea este ca politistii italieni au reusit sa il identifice cu ajutorul Facebook. Asta dupa ce romanul si-a facut cont cu numele de pe mandatul de arestare si si-a postat si o fotografie de profil, crezand probabil ca nu mai este cautat.

Complicele lui la crima a fost arestat in 2004 si este la inchisoare.