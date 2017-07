Un roman care si-a ucis intreaga familie, la 30 de ani de inchisoare in Franta: "Nimic nu explica aceasta oroare"

El a scapat de pedeapsa cu inchisoarea pe viata ceruta de procuratura. In iulie 2014, barbatul si-a ucis sotia insarcinata in luna a saptea cu 13 lovituri de cutit. Ea a fost gasita intr-o balta de sange, alaturi de cei doi copiii de cinci ani si 18 luni injunghiati, in camera de zi a locuintei lor de la periferia Parisului.

In absenta unui mobil clar si cu un acuzat care a povestit numai franturi de amintiri, psihicul criminalului a dominat cele cinci zile ale procesului, relateaza Agerpres.

Acest electrician in constructii, care parea ca isi iubeste copiii si trecea drept un muncitor model, a fost victima unei "alterari a discernamantului", a unei crize psihotice trecatoarea A fost teza celor doi psihiatri care l-au examinat, intrigati de "actul de neinteles" al unui "subiect lipsit de orice patologie".

Individul, care a incercat sa se sinucida la cateva zile dupa crimele sale, si-a putut pierde ratiunea dupa o afirmatie a sotiei sale traita "ca un abandon" intolerabil pe fondul disputelor frecvente din cauza problemelor financiare ale cuplului, a analizat in fata instantei unul dintre psihiatri.

"Pedeapsa conteaza mai putin", a declarat pentru AFP avocata familiei victimelor, Valentine Reberioux. "Singura miza era sa aflam daca stia ce a facut, iar curtea a raspuns 'da'", adaugat aceasta.