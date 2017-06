Un roman, membru al misiunii ONU in Libia, rapit dupa ce convoiul in care se afla a fost atacat: ” Sunt cu totii teferi”

”Ei au fost eliberati. Sunt cu totii teferi si nevatamati”, a declarat pentru AFP generalul Najmi al-Nakoua, seful garzii prezidentiale, insarcinat cu protectia misiunilor diplomatice la Tripoli.

Misiunea ONU in Libia a confirmat atacul asupra convoiului sau.

”Misiunea ONU de sustinere in Libia (MANUL) confirma ca un convoi ONU a fost atins astazi, in timp ce era in drum intre Sorman si Tripoli”, a anuntat o purtatoare de cuvant intr-un comunicat.

Manul a precizat ca nu exista victime in randul membrilor personalului vizat, adaugand ca ”asteapta cu nerabdare intoarcerea lor in securitate la Tripoli”.

Purtatoarea de cuvant nu a dat alte detalii despre circumstantele atacului.

Un membru al Parlamentului libian, Abdallah al-Lafi, care a participat la negocieri ce au condus la eliberarea personalului ONU, a confirmat pentru AFP ca membrii misiunii sunt cu totii ”sanatosi”.

El a precizat insa ca personalul ONU era in continuare impreuna cu el intr-un post de politie in orasul Sorman, la aproximativ 70 de kilometri vest de Tripoli, in asteptarea pregatirii transferului lor catre Tripoli.

”Asteptam in continuare ca un dispozitiv de securitate sa fie creat pentru a pleca”, a spus el.

Lafi a anuntat ca din misiunea ONU fac parte cinci barbati - un malaysian, un roman si trei libieni - si doua femei - o egipteana si o palestiniana.