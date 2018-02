Un rus, retinut pe aeroportul din Buenos Aires. Politistii au ramas socati dupa ce i-au deschis si au verificat amanuntit valiza - VIDEO

Potrivit politistilor, cetateanul rus are in jur de 50 de ani. El urma sa zboare din Buenos Aires in Frankfurt, avand in valiza sa patru kilograme de cocaina. Politistii au descoperit drogurile dupa ce au controlat amanuntit bagajul.

Oamenii legii nu exclud ca barbatul ar avea legatura cu schema care implica si drogurile gasite pe teritoriul Ambasadei ruse din Argentina. Cele 400 de kilograme de cocaina au fost descoperite la sfarsitul anului 2016. Politistii au pus la cale o operatiune pentru a-i prinde suspecti.

Patricia BULLRICH, MINISTRUL DE SECURITATE AL ARGENTINEI: ”Vorbind cu oficiali de la Serviciul rus de Securitate am ajuns la concluzia ca este necesar ca acest drog sa fie schimbat cu un alt produs.”

Astfel, oamenii legii au inlocuit atunci cocaina cu faina si au plasat dispozitive GPS de urmarire in valize. In decembrie anul trecut, traficantii au trimis drogurile in Rusia. Acum o zi, presa straina a scris ca numarul de bord al avionului care a transportat cocaina, care, de fapt, era faina, sub forma unei incarcaturi diplomatice, coincide cu numarul de bord al aeronavei Il-96.

Acest aparat face parte dintr-o unitate de aeronave, aflata in subordinea administratiei de la Kremlin. Moscova a declarat ca niciun avion care se ocupa cu transportul persoanelor de rang inalt din Rusia nu a fost implicat in acest scandal.

In total, cinci persoane au fost retinute in acest caz, doi cetateni argentinieni si trei rusi. Operatiunea ar fi fost pusa la cale de un contabil de la ambasada rusa si de un ofiter de politie argentinian. Drogurile au fost evaluate la 50 de milioane de euro si se crede ca urmau sa fie vandute celor care veneau la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia.