Ruslan Sokolovsky a publicat in septembrie 2016 un filmulet in care apare jucand Pokemon Go! intr-o biserica.

De altfel, pe inregistrare el precizeaza ca biserica Tuturor Sfintilor din Ecaterinburg este un PokeStop si de aceea trebuie sa joace acolo.

Tot atunci, el a facut cateva glume legate de religie, spunand ca Iisus este cel mai rar Pokemon din lume si, desi incearca de mult timp sa-l gaseasca, nu a reusit pentru ca se pare ca de fapt nici nu exista.

Tanarul a fost arestat si risca 3 ani si jumatate de inchisoare, pentru ca ar fi "incitat la ura religioasa", scrie Mashable. Ruslan este in arest la domiciliu inca din luna septembrie.

Incidentul vine ca urmare a unei legi date de autoritatile ruse, prin care ofensarea persoanelor religioase este interzisa.

Legea a fost data dupa arestarea unor membre din trupa Pussy Riot, care au protestat impotriva lui Vladimir Putin intr-o biserica.