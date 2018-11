Un sat locuit de romani a dat lovitura cu afacerea asta! Ce au facut cu banii castigati - VIDEO

Satul ucrainean Voloka, in care populatia este formata in proportie de 95% din etnici romani, este situat aproape de orasul Cernauti si iese in evidenta prin drumurile bune si arhitectura moderna. Dar localitatea este renumita in toata lumea in primul rand datorita sutelor de oameni de afaceri de aici care si-au dedicat viata productiei de rochii de mireasa.