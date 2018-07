Un show cu crocodili s-a incheiat tragic in Thailanda. Un dresor a fost muscat de o reptila in fata a zeci de oameni

Totul s-a intamplat ieri, intr-un parc din nordul Thailandei. In timpul show-ului, dresorul in varsta de 45 de ani a incercat sa efectueze un truc, introducand mana in gura crocodilului, iar la un moment dat acesta la muscat. Proprietarul parcului spune ca barbatul a fost ranit, dar a primit primul ajutor medical si este in afara oricarui pericol.