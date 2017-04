Un sofer a intrat cu camionul in pietoni la Stockholm. Sunt trei morti si 8 raniti, iar autoritatile vorbesc despre un atentat - VIDEO

Era in jurul orei 15, cand pe artera principala din Stockholm s-au auzit strigate si a inceput panica. Un camion intrase cu viteza in multimea de pietoni, care se afla pe strada. Vehiculul s-a oprit in vitrina unui magazin, iar apoi a luat foc. Speriati oamenii au inceput sa fuga in toate directiile.

Presa straina scrie ca ulterior din camion ar fi iesit 3 barbati si ar fi tras in oameni. Doi dintre ei au fost retinuti. 3 oameni au murit pe loc, fiind striviti de camion. Alti 8 au fost raniti. 5 ambulante au fost mobilizate, pentru a-i ajuta pe oameni.

Politia a evacuat zona si a cerut martorilor sa plece de la locul tragediei. Totodata, metroul din Stockholm a fost inschis, iar in mai multe gari s-au desfasurat operatiuni ale politiei. Autoritatile suedeze vorbesc ca totul ar putea fi un atac terorist.

Stefan LOFVEN, PRIM-MINISTRU SUEDIA: "Guvernul face tot ce poate pentru a afla ce s-a întâmplat. Atenţionăm oamenii să fie atenţi şi să asculte de recomandările poliţiştilor."

Presa straina scrie ca vehiculul care a intrat in multime a fost furat astazi dimineata, in timp ce soferul livra marfa unui magazin. Politia a retinut un suspect, care ar fi fost la volanul camionului. Acum doua saptamani un vehicul a intrat in multime la Londra, omorand 6 oameni.