Un sofer a murit in urma unui grav accident in lant produs in orasul rus Sankt Petersburg. Tirul pe care acesta il conducea s-a izbit intr-un Kamaz, dupa care a fost lovit din spate de un alt vehicul - VIDEO

Presa rusa scrie ca tragedia s-a produs dupa ce Kamazul a oprit pe sosea din cauza unei defectiuni tehnice. Conducatorul acestuia a pus un semn de avertizare pe carosabil, soferul tirului insa nu l-a observat si s-a izbit cu putere in vehicul. Nu a reusit sa reactioneze nici soferul unui autoturism care venea in spate si a intrat in masinile accidentate. In urma impactului, sacii cu ciment care se aflau in Kamaz s-au imprastiat pe toata soseaua.