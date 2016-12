Un sofer de TIR roman s-a intalnit cu autorul atacului de la Berlin dupa atentat. "Puteam fi mai bogat cu 100.000 de euro"

Teroristul l-a rugat sa-i arate in ce directie este autostrada spre Lyon, scrie cotidianul spaniol el Mundo, citat de Agerpres.

Alexandru Ghinea, 37 de ani, locuieste din 2001 in orasul spaniol Girona, dar e originar din Bucuresti. Romanul spune ca l-a intalnit pe Amri miercurea trecuta, in jurul orei 10.45 dimineata, la o benzinarie aflata pe autostrada A 20, la patru ore de condus de Paris, intre Limoge si Brive-la-Gaillarde.

Romanul a prezentat jurnalistilor lista convorbirilor telefonice de miercuri, 21 decembrie, care arata trei apeluri de la politia din Berlin. Mai mult, a spus el, a fost foarte greu sa ia legatura cu autoritatile, pentru ca pe afisele cu fotografia lui Amri postate in Europa nu era si un numar de telefon.

"Am dat mai multe cautari pe internet, am cautat Polizei Berlin, pentru a suna la numarul corect. Sigur ca prioritate avea politia franceza, pentru vorbesc franceza si pentru ca in Franta l-am intalnit pe terorist. Am decis sa sun la 112 in Franta," a explicat Ghinea.

"Cu patru filtre bine plasate pe autostrada l-ar fi putut prinde imediat. Si eu as fi fost cu 100.000 de euro mai bogat", a spus romanul.

Ghinea a povestit politistilor francezi ca se odihnea in cabina tirului miercuri noaptea si ca, atunci cand o masina s-a apropia, a crezut ca era vorba despre hoti care voiau sa-i fure marfa. Era ceata, era intuneric, insa a vazut ca in masina nu era decat un sofer.

" A venit decis catre portiera mea. Era ingrijit, barbierit, imbracat cu un pulover alb, de lana. Cauta autostrada care duce la Lyon, care era la vreo 40 de kilometri mai in fata. M-am oferit sa ii marchez locatia pe mobil sau pe GPS, dar mi-a spus ca nu are nici una, nici alta. M-am bucurat cand a plecat pentru ca nu era vreun hot. El parea multumit ca nu gresise drumul. Eu rasuflasem usurat, pentru ca m-au jefuit de mai multe ori pe autostrada. Vorbea franceza cu accent greu, italienesc si mi-a spus "ciao" cand a plecat," povesteste Ghinea.

Romanul a mai spus ca tunisianul nu parea sa cunoasca foarte bine Franta si ca i s-a parut ca e din Maghreb, dar nu s-a gandit ca ar putea fi fugar sau terorist. "Cineva in Franta i-a acordat sprijin, din moment ce era atat de bine aranjat", spune Ghinea.

Romanul mai spune ca s-a gandit la soferul de tir polonez care a murit la Berlin incercand sa impiedice atentatul. "Ar putea sa mi se intample acelasi lucru oricand. E la fel de usor sa injunghii un sofer de tir obosit care s-a oprit la o benzinarie cum ai omori o musca," spune Ghinea.

Jurnalistii de la El Mundo i-au aratat o fotografie a barbatului impuscat la vineri noaptea la Milano, despre care politia italiana a spus ca e, fara urma de indoiala, Anis Amri. Ghinea a exclamat "El e!".

Romanul a adaugat ca a simtit multa neputinta pentru ca nu a reusit sa-i faca pe operatorii francezi de la 112 sa inteleaga situatia.

"Am simtit neputinta pentru ca nu am gasit un interlocutor adecvat. Si adrenalina. Politia germana vrea sa dau o declaratie saptamana viitoare", a mai spus soferul roman.

Alexandru Ghinea nu este singurul martor care spune ca l-a vazut pe Anis Amri. O britanica in varsta de 50 de ani a afirmat ca a fost urmarita timp de 30 de minute de Amri pe un drum de tara din regiunea Alpilor francezi. Femeia a fost interogata timp de patru ore de politie.