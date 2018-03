Un sofer din California a ramas prins cu masina ca intr-o capcana, in mijlocul unui rau imens format pe sosea, in orasul Sacramento. Cum a fost salvat - VIDEO

Din imaginile filmate de echipa de salvare se vede cum barbatul cu tot cu automobil se afla chiar in mijlocul apelor, care se intind pe sute de metri, iar pe alaturi, trec curenti puternici, care pot sa i-a victima cu tot cu masina in orice moment.

A fost nevoie de o barca pentru ca pompierii sa ajunga la soferul istovit de puteri si lihnit de foame. Acestia i-au dat victimei o vesta de salvare, dupa care a iesit pe geam deasupra masinii si a sarit in barca.

Nu este clar deocamdata cum a ajuns soferul cu masina tocmai in mijlocul raului format pe sosea. In ultimile zile, ploile abundente s-au napustit desupra statului California, cauzand inundatii puternice in mai multe zone.