Un sofer din SUA a surprins momentul in care un avion, cu defectiuni tehnice, aterizeaza pe o autostrada

Un sofer a filmat socat cum un aparatul de zbor se apropie de sol si aterizeaza chiar in fata lui.

Avionul de tip Cessna a rulat pe sosea si chiar a trecut pe sub o pasarela, apoi a trecut pe cealalta banda si s-a oprit pe margine.

Din fericire, nimeni nu a fost ranit in acest incident.

Pilotul a povestit ca decolase din New York cu destinatia New Jersey si ca, in timpul calatoriei, avionul a avut probleme tehnice si a fost nevoit sa aterizeze fortat.