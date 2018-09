Un spargator de gheata care se construieste in Romania a facut primul pas trecand testul de plutire. Constructia navei, care va avea o durata de viata de 30 de ani, costa doua milioane de dolari - VIDEO

Uriasul spargator a facut primul pas pentru prima data in apa, trecand testul critic de plutire. Operatiunea a durat doua zile si a presupus pomparea din Dunare in docul sau uscat a unui volum de apa ca pentru umplerea a 50 de piscine de dimensiuni olimpice, astfel ridicand nivelul apei cu sase metri. Managerul Programului de Modernizare din cadrul Diviziei Antarctice Australiene s-a declarat multumit ca primul test al navei a fost efectuat conform planului.

Nava cantareste in prezent 10 mii de tone, dar odata cu finalizarea constructiei si incarcarea completa, se va ajunge la 25 de mii de tone. Lucrarile asupra spargatorului de gheata, care au costat doua miliarde de dolari, au inceput in santierul naval Damen Galati in 2017. Australia doreste sa foloseasca nava pentru explorarea apelor din Antarctica, astfel ca pana in 2020 aceasta va inlocui o nava mai veche asteptandu-se sa aiba o durata de viata de 30 de ani.