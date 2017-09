Un spectacol adevarat pe o plaja din Coreea de Sud. Circa 100 de broaste testoase au fost eliberate in Oceanul Pacific. Momentul a adunat sute de curiosi - VIDEO

Aproape 80 de pui de broaste testoase crescuti in gradini zoologice au fost adusi pe plaja, pentru a fi eliberati in ocean. Fiind incantati de idee, multi copii s-au oferit sa ajute, luand cu mare grija vietatile in maini.

Au fost aduse alte 20 de broaste testoase, gasite anterior pe plaje ori care au ajuns in plasele braconierilor. Este ideea autoritatilor locale, care spun ca multe specii de broaste testoase sunt pe cale de diparitie. In asa fel, oficialii incearca sa promoveze conservarea acestora.

Specialistii atentioneaza ca in ultimii ani aceste vietati au devenit un deliciu in restaurante in numeroase tari si sunt vanate intens pentru carnea lor dulce.