Un spectacol luminos a adunat o multime de oameni in centrul orasului Iasi. Zidurile Palatului Culturii s-au transformat intr-o impresionanta sala de proiectie in aer liber - VIDEO

Un spectacol luminos a adunat o multime de oameni in centrul orasului Iasi. Zidurile Palatului Culturii s-au transformat intr-o impresionanta sala de proiectie in aer liber. Sase artisti din diferite tari s-au intrecut in cadrul competitiei LightUp Festival, un show unic de lumina, sunet si culoare.