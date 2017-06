Un suedez rapit de al-Qaeda a fost eliberat dupa 6 ani. Teroristii stabilisera o rascumparare de 5 milioane de dolari

Johan Gustafsson, in varsta de 42 de ani, a fost rapit in noiembrie 2011 in Timbuktu, in timp ce era intr-o vacanta de motociclism in Mali, alaturi de alte doua persoane: una era din Africa de Sud, iar cealalta din Olanda.

Imediat dupa rapire, rapitorii au cerut o despagubire de 5 milioane de dolari penru eliberarea sa, insa propunerea a fost respinsa de guvernul suedez, noteaza Reuters.

Johan Gustafsson, centrul imaginii

Dupa ani de negocieri pe cale diplomatica, cetateanul suedez a fost eliberat.

"Este o mare bucurie pentru noi sa putem spune ca Johan Gustafsson a fost eliberat si are posibilitatea sa se intoarca in Suedia", a declarat Margot Wallstorm, Ministrul de Externe.

Oficialul suedez sustine ca in vederea eliberarii cetateanului sau, s-au depus "eforturi considerabile".