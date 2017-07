Un suspect inarmat, ucis pe un aeroport din Oregon dupa ce a incercat sa fure un elicopter

Toate zborurile de pe si catre aeroport, situat la aproximativ 25 de kilometri nord-vest de Portland, capitala statului, au fost suspendate, potrivit aceleiasi surse.

Un purtator de cuvant al Departamentului Politiei din Hillsboro a confirmat pentru Reuters ca a avut loc un incident armat la aeroport, insa a refuzat sa furnizeze alte informatii, informeaza news.ro.

Reprezentanti ai aeroportului nu au putu sa fie contactati imediat, precizeaza agentia.

The Oregonian scrie ca suspectul l-a infruntat pe un instructor de zbor si pe un elev, in exteriorul Hillsboro Aero Academy, catre ora locala 11.40 (21.40, ora Romaniei) si ca a tras cel putin un glont, dupa care a intrat in elicopter pentru o scurta perioada de timp.

Un politist din Hillsboro l-a infruntat pe barbatul inarmat pe un teren din apropiere, la putin timp dupa aceea, si l-a impuscat mortal, scrie ziarul.

Instructorul de zbor si elevul a uscapat neatinsi, potrivit aceleiasi surse.