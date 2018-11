Un tablou, care ar fi semnat de Picasso si ar valora 800 de mii de euro, a fost gasit la tulpina unui copac dintr-un sat din Romania. Lucrarea a fost descoperita de o scriitoare - VIDEO

“Suntem binecuvantati!”

Pictura “Cap de Arlechin” a lui Pablo Picasso a fos scoasa la lumina de Mira Feticu, o scriitoare de origine romana, stabilita in Olanda. Femeia sustine ca a primit o scrisoare anonima, in care era indicat locul unde era ascunsa capodopera.

Mira FETICU, SCRIITOARE: “Am primit pe adresa mea de serviciu, pe 6 noimebrie, am primit un plic. Era un text de 10 propozitii in care cineva spune ca s-a saturat sa pazeasca cadoul si vrea ca povestea sa ia sfarsit.”

Dupa ce a discutat cu politia olandeza, scriitoarea a decis sa vina in Romania in cautarea tabloului.

Mira FETICU, SCRIITOARE:“Scrisoarea era in romana, de la un roman, probabil cineva care era implicat in jaf pentru ca altcineva nu ar fi avut cum sa stie.”

Panza a ajuns acum la Ambasada Olandei din Romania, de unde va fi trimisa in Olanda. Acolo, specialistii vor stabili daca tabloul gasit ascuns este cel original sau este vorba de unul fals.

Mira FETICU, SCRIITOARE: “Am ajuns acolo, am urmat indicatiile. Indicatiile au fost extrem de clare. Am recunoscut copacul si destul de usor, domnule, am gasit un pachet invelit in plastic.”

Tabloul a fost unul dintre cele 7 furate in 2012 dintr-un muzeu din Rotterdam. Cei trei romani implicati in jaf sunt acum in libertate.