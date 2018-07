Un taifun, numit Maria, s-a abatut asupra Taiwanului. Un om a murit, iar peste trei mii au fost evacuati din casele lor ca sa scape de urgie - VIDEO

Taifunul a lovit Taiwanul aseara, iar astazi, dupa-amiaza a iesit din tara. Centrul pentru Operatiuni de Urgenta a raportat ca o persoana a murit, iar altele opt au avut de suferit leziuni minore.

Peste 3400 de persoane din noua localitati au fost evacuate pentru a evita alunecarile de teren declansate de ploile abundente. Taifunul a produs daune agricole in valoare de 1,3 milioane dolari.

Potrivit meteorologilor din Taiwan taifunul a generat vanturi cu viteze de pana la 200 de kilometri pe ora. Ulterior insa, furtunile au scazut in intensitate si se indreapta acum spre China.

A ramas in vigoare alerta guvernamentala referitoare la riscul de producere a unor alunecari de teren la nordul tarii. Un alt taifun a avut loc in aceasta tara in anul 2009. Atunci acesta a ucis aproape 700 de oameni.