Un tanar adoptat in SUA, isi cauta pe Facebook mama biologica din Romania

Ferudin Cadîr, care şi-a petrecut primul an de viaţă într-un spital din Constanţa, după care a fost transferat într-o unitate medicală din Capitală, de unde a plecat spre SUA, nu îi poartă pică mamei care nu l-a crescut şi îşi doreşte din tot sufletul să o găsească, relatează Ziua de Constanţa.

Tânărul a postat pe pagina de Facebook ”Copiii niciodată uitaţi ai României“ următorul anunţ:

”Numele meu românesc a fost CADÎR FERUDIN. M-am născut în Constanţa, la data de 26 februarie 1997. Până în februarie 1998 am fost internat în secţia de Recuperare Pediatrică a Spitalului din Constanţa, după care am fost transferat în Spitalul Clinic ‘’Gheorghe Marinescu’’ din Bucureşti, de unde am fost adoptat în SUA.

De foarte mult timp doresc să-mi găsesc mama biologică. Am tot postat anunţuri în căutarea ei, dar totul a fost în zadar, deoarece nu am avut până acum numele ei exact. Într-un final am găsit o parte din documentele mele de adopţie. Acum ştiu cu siguranţă că numele mamei mele biologice este CADÎR AISE, probabil de origine turcă. Vă rog distribuiţi şi ajutaţi-mă să o găsesc. Vă mulţumesc foarte mult tuturor!”