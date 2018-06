Motivul pentru care un tanar de 19 ani din Texas a intrat cu masina... intr-un magazin. Accesul de furie l-a costat jumatate de milion de euro

Martorii spun ca l-au vazut in parcare certandu-se cu o femeie, care s-a intors in magazin. Baiatul a urcat in masina, apoi a izbit intentionat intrarea si a inaintat cativa metri printre rafturi.

Se pare ca nimeni nu a fost ranit, dar pagubele se ridica la 500 de mii de de dolari. Soferul a opus rezistenta, insa a fost retinut. El a fost supus deja si unei expertize psihiatrice care a stabilit ca poate fi judecat pentru faptele sale.